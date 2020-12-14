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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı sanayi üretim verisini Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Bakan Varank, "Sanayi üretimi ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık %10,2 arttı. Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2. dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net: sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak içine ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz. açıklamasında bulundu