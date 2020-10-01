Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musfata Varank, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.

Eylül ayında İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne de dikkat çekerek, "52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor" şeklinde konuştu