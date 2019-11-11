Bakan Varank Konya'da fidan dikti

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “11 milyon fidan dikimi” etkinliği kapsamında Konya’da 300’den fazla noktada yaklaşık 500 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Konya’da “Geleceğe Nefes” kampanyasına katılım oranı yüzde 109’a ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Konya'ya gelerek fidan dikim programına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenecek “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Konya OSB’de düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapılan “Geleceğe Nefes” Kampanyası ile bin 111 fidan toprakla buluştu.