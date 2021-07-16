Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİGEL'in 3. çağrısına toplam 1075 firma başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı. İşletmelerimize yaklaşık 116 milyon lira katkı sunacağız." dedi



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