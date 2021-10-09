Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ‘Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.
Milli Teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini söyleyen Bakan Varank, “Ekonomik ve küresel bağımsızlığımızı güçlendirecek, küresel rekabet gücümüzü arttıracak, katma değerli üretimi geliştirecek alanlarda ciddi bir atılım içerisindeyiz. Teşvik ve desteklerimizi verimlilik odaklı tasarlıyor, ülkemiz için stratejik konu ve ürünlerine öncelik veriyoruz. Bu polipropilen üretim tesisi de bu yaklaşımın bir yansıması. Sıfırdan dizayn ettiğimiz araştırma, geliştirme ekosistemimiz, lojistik altyapımız, Türkiye’nin her noktasına yayılan üniversitelerimiz, teknoloji geliştirme merkezlerimiz ve organize sanayi bölgelerimizle Türkiye artık yerli ve yabancı tüm yatırımcıların dikkatini cezbediyor” diye konuştu.
“EKONOMİMİZE REKABETÇİLİĞİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin yükselen cazibesinin ispatı konumunda olduğunu belirten Varank, “Pandemiye rağmen büyüme hızını kesmeyen sanayi yatırımlarımız, bu devasa girişim Türkiye’nin yükselen cazibesinin ispatı konumunda. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin cazibesini arttıracak işlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Kimya sektörü, sahip olduğu AR-GE kapasitesi, teknoloji seviyesi ve ileri gelir bağlantıları sayesinde sanayimizin ana unsurları konumunda. Özel sektör tarafından Türkiye’de yapımı başlanan bu tesisle birlikte ekonomimize rekabetçiliği kazandırmış olacağız” dedi.
“GELİN, BURADAKİ FIRSATLARI HEP BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLELİM"
Tesisin global bir proje olacağını da kaydeden Varank, daha sonra şunları söyledi:
“Bu tesis, global bir proje ve her alanında teknoloji transferi sağlayan anlaşmaları beraberinde getiriyor. Toplamda 5 küresel firmayla anlaşmalar imzalanacak. Ben özellikle Japon firmasıyla imzalanan hidrojen üretimi anlaşmasını çok önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu işbirliğiyle geçen hafta onaylanan Paris İklim Anlaşması’na uygun bir biçimde yeşile ve çevreye duyarlı hidrojen enerjisi üretimi teknolojisini ülkemize kazandırmış olacağız. Türkiye’nin ekonomisine güvenin bir göstergesi olan bu yatırımlardan dolayı tüm firmaları tebrik ediyorum. Tüm yatırımcıları, ülkemizin sunduğu muazzam imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Gelin, buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!