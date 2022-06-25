16 projenin toplu açılış törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 16 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiren açılış töreninde konuşan Bakan Varank, hayata geçirilen yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaştırmadan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye birçok alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 100 yıllık çalışmayı 20 yıla sığdırarak Türkiye’ye çağ atlattıklarını belirten Varank, "Yatırımlar sayesinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye birçok alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yıllık çalışmayı, 20 yıla sığdırıp ülkemize adeta çağ atlattık. İçerden ve dışardan tüm engellemelere rağmen üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekor artışlarla bugünlere geldik. Şimdi de aynı kararlıkla biz yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
'FİYAT ARTIŞLARINDA YAŞADIĞIMIZ DURUMUN FARKINDAYIZ'
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın bütün ekonomileri etkilediğini ifade eden Varank, "Tabii zaman zaman dünyadaki konjektörden kaynaklanan sıkıntılar yaşamıyor değiliz. Özellikle fiyat artışlarında yaşadığımız durumun farkındayız ama şunun da bilincinde olmamız lazım; geçen sene bu petrol fiyatı ne kadardı, şimdi ne kadar? Geçen sene doğal gazın fiyatı ne kadardı, şu anda ne kadar? Bunların tamamı bizim yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler. Dünyada kimse savaştan bahsetmezken, işte kuzeyimizde Rusya- Ukrayna savaşı bütün ekonomileri etkileyen bir hale geldi. Dolayısıyla sıkıntıların da farkındayız ama bunları gidermek için de biz kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.
'PROJELERİN YATIRIM TUTARI GÜNCEL FİYATLARLA 29- 30 MİLYON LİRAYA YAKIN'
Bakan Varank, Ordu’da hayata geçirilecek projelerin kentin ekonomisine katkı sağlayacağını kaydederek, "Bildiğiniz gibi Ordu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaremizin faaliyet alanı içerisinde yer alıyor. Her iki kurumumuz da kuruldukları günden bu yana ilimizin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda çok önemli destekler sağladı, bundan sonra da bu destekleri sağlamaya devam edecekler. İşte bugün bu kurumlarımızın desteği ile hayata geçen tam 16 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Projelerin yatırım tutarı güncel fiyatlarla 29- 30 milyon liraya yakın. Yağ üretim tesisinden soğuk hava deposuna, yumurta üretim paketleme tesisinden yerel ürünlerin kadın eliyle üretilmesine, seracılıktan gastronomi ve alternatif turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projeleri şehrimize kazandırmış olduk. Her biri birinden değerli bu projeler şehrimizin üreticilerine, turizmcilerine, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek Ordu’nun ekonomisine güç katacak. Ben şimdiden tüm projelerin ülkemiz ve Ordu ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
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