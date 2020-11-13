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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından eylül ayı sanayi üretim verisini değerlendirdi. Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı. . Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk." ifadelerini kullandı



