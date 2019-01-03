Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitlerin yerlileştirildiğini belirtterek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın artık TÜBİTAK'ın ürettiği ürünü kullanacağını açıkladı.





İşte Bakan Varank'ın açıklamaları;"Gıdalarda kansorejen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik. Dünyada bir kaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarımızda yüzbinlerce tüketilen bu ürün ihtiyacı, artık TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği "Aflamam" ile karşılanacak.

İmzaladığımız protokolle Tarım ve Orman Bakanlığı bundan sonra yerli ve milli olarak üretilen "Aflamam"ı kullanacak. Bu güzel gelişmeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız bu çalışma, "Kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi" açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir."





Aflatoksin, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen zehirli ve kanserojen maddelerdir.

Günümüzde 200’den fazla küf türünün bulunmaktadır ve bunların bir kısmı belli koşulların altında gıda ve yemlerde mikotoksin adında zehirli madde oluşturmaktadırlar. Gıda ve yem üzerinde gözle görünür küf bulunmaması aflatoksinlerin bulunmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle gıda güvenirliği açısından önemli bir tehlike oluştururlar.



