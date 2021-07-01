Bakan Varank, Twitter hesabından "#MilliTeknolojiGüçlüSanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımında, İSO Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Üretimin ve büyümenin öncü göstergesi olan endeksin haziranda 2 puan artışla tekrar eşik değerin üzerine çıkarak 51,3 seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Varank, "2021'de imalat sanayisi öncülüğünde güçlü bir büyüme bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank paylaşımında, endeksin aylara göre değişimin görüldüğü grafiğe de yer verdi.