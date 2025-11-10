Habertürk
    Takipde Kalın!
        Bakan Uraloğlu Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu Mısır'da anlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu Mısır'da anlattı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen TransMEA 2025 Forumu ve Fuarı kapsamında Sanayi Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması Paneli'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve çalışmalarını katılımcılara anlattı. Uraloğlu, "Geçmişte olan Mısır ile ülkemiz arasındaki Ro-Ro taşımacılığını yeniden başlatılması noktasında bir gayretimizin olduğunu söylemek isterim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.11.2025 - 17:35
        'Mısır ile Ro-Ro taşımacılığı için çalışıyoruz'
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen TransMEA 2025 Forumu ve Fuarı kapsamında Sanayi Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika’nın Birbirine Bağlanması Paneli’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve lojistik alanlarının ülkelerin sadece ekonomik büyümesine değil siyasi ilişkilerinin de gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu ve çalışmalarını katılımcılara anlattı.

        Türkiye’nin bulunduğu konum itibarıyla Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bağlantılarını sağlayan bir konumda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ülkenin bu anlamda önemli bir lojistik konuma sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, “Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık” dedi.

        REKLAM

        Avrupa ve Asya’yı birbirine karayolu ve demiryolu yapılarıyla bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, tarihte de ticaretin doğu-batı ekseninde geliştiğine dikkati çekti.

        Bakan Uraloğlu, “Hiçbir ülke kendi kendine yeterli değildir. Doğu-Batı ekseninin mutlaka Kuzey-Güney akslarında da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da Orta Koridor’un merkezinde yer alan Türkiye olarak aynı zamanda kuzeyden ve güneyden de bağlantıları sağlayacak hem Kalkınma Yolu Projesi’ni hem de stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi’ni geliştirmek için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

        Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın iş birliği ile hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, proje ile Uzak Doğu’dan gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmesi noktasında bir gayretleri olduğunu ifade etti.

        'MISIR İLE RO-RO TAŞIMACILIĞI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'

        Son dönemde Suriye’deki normalleşme üzerine, Suriye ve Ürdün’den transit geçiş noktasında gayret gösterdiklerini söyledi.

        Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El Vazir ile bir yıl önce Ankara’da yaptıkları görüşmeyi de anımsatan Bakan Uraloğlu, “Akabe Limanı’ndan Türkiye’ye bir bağlantı yapılmasını konuşmuştuk. Bunun da hayata geçirilmesi noktasında gayret ediyoruz. Bununla birlikte geçmişte olan Mısır ile ülkemiz arasındaki Ro-Ro taşımacılığını yeniden başlatılması noktasında bir gayretimizin olduğunu söylemek isterim” diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında belirttiği gibi artık hiçbir ülkenin kendi kendine yetmesinin mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı. Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla bir ticaretimizi her geçen gün güçlendirmek zorundayız” dedi.

        Bakan Uraloğlu, ticareti güçlendirme yolunun ise taşımacılığı sağlamaktan geçtiğini dile getiren Uraloğlu, “Biz ulaştırmacılara bu noktada çok büyük görevler düşüyor. Sadece olağan zamanlarda değil, olağan üstü zamanlarda da alternatif taşıma yollarımızın ve koridorlarımızın olması gerekir.” şeklinde konuştu.

