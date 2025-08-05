Bakan Uraloğlu, Tacik ve Türkmen yetkililerle bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu, Tacik ve Türkmen yetkililerle bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşımlar yaptı.

Buna göre, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çakıyev ile bir araya gelen Uraloğlu, Türk dünyasının güçlü bağlarını daha da pekiştirmek ve ulaştırma-altyapı işbirliğini derinleştirmek için birlikte yol alındığını kaydetti.

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Uraloğlu, "Dost ve kardeş Türkmenistan ile işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor." ifadesini kullandı.

Tacikistan Ulaştırma Bakanı İbrohim ile de ikili görüşme gerçekleştirdiğini bildiren Uraloğlu, ulaştırma alanındaki işbirliğini geliştirmek üzere değerlendirmelerde bulunulduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin "dost ülke Tacikistan" ile ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceği mesajını verdi.