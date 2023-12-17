Bakan Uraloğlu'ndan basketbol paylaşımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, çocuklarla birlikte basketbol ve futbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 17.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklarla birlikte basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Uraloğlu paylaşımında, "Hafta sonu parkta yeni arkadaşlar edindim" ifadesini kullanarak çocuklarla birlikte hem basketbol hem de futbol oynadığı görüntülere yer verdi.