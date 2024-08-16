Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklama: Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirdi. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle kapatılan platformun ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından araştırılamaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulunurken, yapılan açıklama, "Roblox erişim engeli kalkacak mı? Roblox neden yasaklandı, ne zaman açılacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 17 Ağustos 2024 Roblox erişim engeline ilişkin tüm detaylar...
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Roblox ne zaman açıklacak sorusu son dönemde cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Instagram'da erişim engelinin kalkması gözleri, geçtiğimiz hafta BTK tarafından erişim engeli getirilen Roblox platformuna çevirdi. Peki, "Roblox erişim engeli kalkacak mı? Roblox neden yasaklandı, ne zaman açılacak?" İşte Roblox erişim yasağına ilişkin yapılan son açıklamalar ve konuya ilişkin son gelişmeler...
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ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Altını çizmemiz gereken nokta, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar." ifadelerini kullandı.
Roblox, BTK kararıyla erişime kapatıldı. Platformun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler sonrası Roblox'un akıbeti belli olacak.
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ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'ta erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.
Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi.
BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”
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ROBLOX'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?
Roblox'a getirilen erişim engeli sonrası, milyonlarca kullanıcı Roblox'a neden erişim engeli getirildiğini merak ediyor. Konu hakkında X hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu söyledi. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;
"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
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ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİNDE NASIL BİR SÜREÇ İŞLEDİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalarda bulundu
15 milyon kullanıcısı olan Roblox'a getirilen erişim engeline dair neler yaşandığını anlatan Bakan Uraloğlu:
"Adana'daki mahkemenin verdiği bir erişimin engellenmesi kararı var. Burada bakanlığımızın ya da BTK'nın inisiyatifi yok. Yargısal bir süreç. Diyor ki bildirdikten sonra dört saat içerisinde erişime engel gelir. Hani oradaki haklıdır, değildir. Öyle bir muhakeme yapma yetkimiz yok.
Ben bu kararla beraber böyle bir oyun platformunun olduğu Türkiye'de 15 milyona yakın takipçisinin kullanıcısının olduğunu gördüm ve mahkemenin kararlarını inceledikten sonra da mahkemenin kararını inceledikten sonra sonra arkadaşlarımla karşımıza çıkan görsellerin ya da bu karar gereğini gerektiren görsellerin ne olduğunu sorduğumda gerçekten ben biraz dehşete kapıldığımı söyleyebilirim.
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Yani hani siz gerçekten çok meraklı değil ve karşınıza sadece çıkan platformda ya da ekranda kalıyorsanız çok sıkıntı değil. Ama biraz meraklıysanız sizi alıp götürebiliyor ve orada 6-16 yaş olmasına rağmen bir yaş teyidi yok. Hani sistemin böyle bir kurgusu yok. Yani 10 yaşında da olsa 8 yaşında da olsa eğer ben 16'yım diyorsa sistem otomatikman devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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ROBLOX NEDİR?
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır.