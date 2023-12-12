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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde hareketli bir yıl geçirdiğini belirterek, "Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:24
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        Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında rekor artış
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

        Kruvaziyer turizminde hareketli bir yıl yaşandığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye turizmde talep gören bir ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Uraloğlu, kasımda limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 95'e ulaştığını bildirdi.

        Kasımda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,7 artışla 124 bin 563 olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

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        "Ocak-Kasım 2023 döneminde limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 1167, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artışla 1 milyon 517 bin 933 oldu."

        KASIM İTİBARIYLA YILLIK HEDEF AŞILDI

        Uraloğlu, 2023 yılı hedefi olan 1,5 milyon kruvaziyer yolcu sayısının kasım itibarıyla aşıldığına dikkati çekerek, yıl sonunda hedeflenen 1200 kruvaziyer gemi sayısına da ulaşmayı beklediklerini belirtti.

        Kruvaziyer turizminin gelişmesi için yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu aldığımızı görmekten de gurur duyuyoruz. 11 aylık dönemde Kuşadası Limanı'na 523 kruvaziyer gemi, 774 bin 884 kruvaziyer yolcusu geldi. İstanbul limanlarını 219 kruvaziyer gemi, 392 bin 382 kruvaziyer yolcusu tercih etti. Bodrum Limanı'nı 97 kruvaziyer gemi, 101 bin 159 kruvaziyer yolcusu ziyaret etti. Çeşme Limanı'nı 76 kruvaziyer gemisi, 52 bin 30 kruvaziyer yolcusu tercih etti. Çanakkale Limanı'na 40 kruvaziyer gemisi, 19 bin 672 kruvaziyer yolcusu geldi. Diğer limanlar ise söz konusu dönemde, toplam 212 kruvaziyer gemi, 177 bin 806 kruvaziyer yolcusu ağırladı."

        Bakan Uraloğlu, 2017'den bu yana kasımda ilk kez Samsun'a 2 kruvaziyer gemisi geldiğinin altını çizdi.

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