        Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü

        Bakan Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze ile görüştü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze görüştü. Bakan Uraloğlu, "20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim uçak kazası dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Sayın Bakana ve Gürcistan makamlarına, gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi

        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.11.2025 - 18:48 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:48
        Gürcü mevkidaşı ile görüştü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen ve 20 personelin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasına ilişkin Gürcistan Bakanı Sokhadze’nin taziye dileklerini kabul etti. Bakan Sokhadze, son yaşanan trajik uçak kazasından dolayı duyduğu üzüntüyü ve Türkiye ile bu konuda tam bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, "20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim uçak kazası dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Sayın Bakana ve Gürcistan makamlarına, gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, toplantıda Türkiye ve Gürcistan’ın, sadece komşu ülkeler değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağlarında tamamlayıcı ve kilit roller üstlenen iki stratejik ortak olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin, Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı hâline geldiğini ve bundan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

        “Ülkelerimiz Arasındaki İş Birliği ile Önemli Projeler Hayata Geçirildi”

        Bölgede ortak bir refah ve istikrar alanı oluşturulması hedefi doğrultusunda Türkiye’nin, bölgesel iş birliğine ve kalkınma projelerinin geliştirilmesine önem verdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Ülkelerimiz arasındaki iş birliği ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi önemli projeler hayata geçirildi.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa’yı önemli geçişlerle birbirine bağladıklarını belirterek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, 1915 Çanakkale Köprüsünü, Avrasya Tüneli’ni ve Marmaray’ı hayata geçirdiklerini söyledi. Uraloğlu, önceki köprülerle beraber toplam 6 noktadan Asya ve Avrupa’nın kara bağlantısı olduğunu vurguladı.

        Bakan Uraloğlu, “Bakü-Tiflis-Kars hattının potansiyelini artırmak için Gürcistan’daki Ahılkelek istasyonu ile Kars Lojistik Merkezi arasında ray açıklığı uyumlu ikinci bir demiryolu hattı kurulmasının, yük akışını hızlandıracağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

        Uluslararası sahada faaliyet gösteren Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 461 proje ve yaklaşık 530 milyar dolarlık inşaat projesini başarıyla tamamladığını da sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, “Dünya’nın en büyük 250 Müteahhiti listesinde 43 firmamız bulunmaktadır. Bu listede Çin’den sonra en fazla firması olan ülke Türkiye’dir. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki nitelikli projelerde başarılarını, kalitelerini ve güvenirliklerini kanıtlamış olan müteahhitlerimiz bugüne kadar Gürcistan’da 5,6 milyar dolar değerinde toplam 304 proje üstlenmiştir.” açıklamasında bulundu.

        #abdulkadir uraloğlu
        #Revaz Sokhadze
        #haberler
