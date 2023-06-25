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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı. Ardından direksiyon başına geçti, yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yaptı.

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Bakan Uraloğlu, toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu’nun 93 kilometrelik bölümünün 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete alınacağı müjdesini verdi, ardından otoyolun kontrolünü Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Şoför koltuğuna oturan Bakan Uraloğlu, hem aracı kullandı, hem de yolla ilgili bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu yan koltukta bulunan Vali Aksoy’a, “Yolun konforu iyi. Seyir halindeyken profilometre cihazıyla ölçümler yapıyoruz. Eğer onu sağlamıyorsa yeniden yapıma karar verebiliyoruz. Yol bizim beklediğimizden daha iyi performans gösterdi” sözleriyle otoyol çalışmalarına tam not verdi.

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