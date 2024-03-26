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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu'dan Artvin'de yeni yatırım açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu'dan Artvin'de yeni yatırım açıklaması

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren hattını Karadeniz'e bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının ihalesine bu yıl çıkacaklarını bildirerek, Çorum ile Samsun Hattı projesine ise gelecek yıl başlayacaklarını açıkladı. Samsun ile Sarp Sınır Kapısı Hızlı Tren hattının proje çalışmalarına da başladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Artvin için önemli bir proje olan Macahel Geçidi'ni yatırım programına almaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi. Uraloğlu, Artvin'e 22 yılda 86 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptıklarını vurgulayarak, Hopa ile Borçka arasındaki yolun da standardını yükseltecek yeni bir projeye başlayacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:09
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        Bakan Uraloğlu'dan Artvin'de yeni yatırım açıklaması
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Artvin'e geldi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin her yanında birbirinden önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Ona rağmen bazı şehirlerimizde bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik. Ancak daha beklediğimiz raddeye getiremedik. Ne yazık ki bunlardan biri Artvin ilimiz oldu” dedi

        Doğu Karadeniz'in zor coğrafi koşullara sahip olduğunu dikkati çenek Uraloğlu, Artvin'de zorluk seviyesinin ise daha da arttığına işaret etti. Uraloğlu, “Bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz var. Hopa'da bir köprü inşaatımız var, sizler de biliyorsunuz birazcık uzun sürdü ama inşallah haziran ayında bitirmiş olacağız. Dere yatağı, zemin zorluğu sıkıntıları olduğundan uzadı ama inşallah bitireceğiz” diye konuştu.

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        'BORÇKA DENİZLE BULUŞACAK'

        Borçka'ya doğru devam eden önemli projelerin olduğuna da dikkat çeken Uraloğlu, yakın zamanda yeni ihalelere çıkacaklarını belirtti.

        Uraloğlu, “Yani Borçka'ya kadar geri kalanın tamamını ihale etmiş olacağız. Dolayısıyla bu yolu bitirdiğimizde Borçka'nın sahile olan ana bağlantısını inşallah sizlerin gündeminden çıkarmış olacağız” dedi.

        Uraloğlu, bir başka devam eden projenin Güreşen Köprüsü olduğunu kaydederek, "Gerçekten teknolojik bir köprü, mühendislik olarak da güzel bir köprü. Karayolları Genel Müdürlüğü dönemimde de bazı problemlerle uğraştık. O problemleri çözmek zaman aldı. Çünkü orada bir baraj var, su var, zemin sıkıntıları var vesaire ama çözdük, yapıma devam ediyoruz. Tabii kıtaları geçen Türkiye, denizin altını geçen Türkiye, Güreşen Köprüsü'nde biraz geç kaldığımızın farkındayız. Bundan sonra inşallah orayı hızlandırıyoruz" dedi.

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        MACAHEL GEÇİDİ YAKINDA BAŞLIYOR

        Macahel Geçidi'ne de değinen Uraloğlu, projeyi onayladıklarını ve proje kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik bir tünelin yapılacağını söyledi.

        Tünel kapsamında ayrıca kaçış tünelinin da yapılmasının gerektiğine işaret eden Uraloğlu, “Şimdi oranın yatırım programına alınması sürecindeyiz. Macahel'deki muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben Genel Müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık, bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini alarak orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz. Hızlıca bitirir, hemen onu da yatırım programına alır yürürüz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hizmet getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak “Bizim işimiz size hizmet edebilmek, daha iyi şartlarda hizmet edebilmek. Dün yetenin bugün yetmez olması da normaldir. O anlamda biz de üzerimize düşeni inşallah beraberce yapacağız” dedi.

        Bakan Uraloğlu, daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Uraloğlu burada yaptığı konuşmada Artvin’in özgün ağırlığı olan illerden birisi olduğunu vurgulayarak “Doğu Karadeniz’de zorlu tabiat şartları var. Ünye’den bu tarafa geldiğiniz zaman arazi biraz daha sertleşir, hırçınlaşır. Bunun pik noktası da Artvin’dir. Buralara hizmet etmenin zorlukları var. Konya ovasında 1 kilo metre yolu 1 birim maliyetle yaparsak Doğu Karadeniz’de 10 birime yapacağız. Belki Artvin’de 12-15 birime yapacağız. Kaç lira olursa olsun ihtiyacı giderme noktasında olacağız. Burada yaşıyorsak, sizlere hizmet etmek zorundayız” dedi.

        HOPA-BORÇKA YOLU'NA YENİ PROJE GELİYOR

        Rize-Artvin Havalimanı’nın geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz olduğuna da dikkat çeken Uraloğlu, haftalık sefer sayısının 65’e ulaştığını söyledi. Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın günlük ortalama 10 uçak seferi düzenlediğinin altını çizerek, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi. Karadeniz Sahil yolundan Hopa’dan Borçka’ya araçla geçtiklerini belirten Uraloğlu, “Oradan bu tarafa istediğimiz standartta olmayan bir yolumuz var. Borçka’dan Artvin’e doğru geldiğimizde orada geçmişte önemli bir bölümünü DSİ’nin barajlardan dolayı yol var. Orada bazı sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Standardın istenileni karşılamadığını görüyoruz. Orada da mevcut yolu masaya yatırıyoruz, proje çalışmasını başlatıyoruz. Proje çalışmasının bitiminden sonra ne gerekiyorsa planlayacağız ve program dahilinde hayata geçireceğiz” dedi.

        ARTVİN'E 86 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

        Artvin giriş köprülerinin standardının da yükseltilmesini planladıklarını bildiren Uraloğlu, “Ayrıca Erzurum’a açılan Olur-Ardanuç yolumuz var. Şavşat’ta iki tane baraj planlaması var. Barajların yapımıyla birlikte Şavşat Yolunu da komple ele alacağız. Şimdiye kadar birçok yatırım yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Artvin’e yaptığımız ulaşım ve iletişim yatırımı 86 milyar lirayı geçti. Ancak daha yapacak çok işimiz, alacak çok yolumuz var” dedi.

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