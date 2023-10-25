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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu, AB Ulaştırma Komiseri ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu, AB Ulaştırma Komiseri ile görüştü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Brüksel'de AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:28
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        Bakan Uraloğlu, AB Ulaştırma Komiseri ile görüştü
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        "Küresel Geçit Forumu" için Brüksel'de temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ikili görüşmeler kapsamında AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği nezdinde iş birlikleri ele alındı.

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        Bakan Uraloğlu, ülkemizin uluslararası ulaşım koridorları üzerindeki önemine vurgu yaptı. 30 Haziran’da yayınlanan Avrupa ile Orta Asya arasındaki Sürdürülebilir Ulaştırma Bağlantılarına ilişkin yayınlanan çalışmaya değinen Bakan Uraloğlu, Orta Koridor odaklı yürütülen bu raporda AB ile Orta Asya arasındaki sürdürülebilir ulaşım bağlantıları ve yatırım fırsatlarının tanımlandığını, 33 öncelikli yatırım ihtiyacının belirlendiği ve demiryolu, karayolu ve limanların modernizasyonunu kapsadığını kaydederek, raporda Türkiye’nin yer almadığını hatırlattı.

        'YATIRIM KARARLARI TÜRKİYE'Yİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GÜNCELLENMELİ'

        Bakan Uraloğlu, AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean’e “Takdir edersiniz ki, Türkiye olmadan bir orta koridordan bahsedilemez. Bu çalışmalara alınacak yatırım kararlarının Türkiye’yi kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği aşikardır” dedi.

        Uraloğlu, ayrıca Türkiye’nin ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu en yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Görüşmelerde ulaştırma ile ilgili olmayan diğer konular nedeniyle askıya alınan Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu’nun yaşanan son gelişmeler ve AB ile Türkiye ilişkileri göz önüne alındığında yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yük taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılması ve karayolu kotaları sorununu çözülmesi gerektiği de ele alınan konular arasında yer aldı.

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