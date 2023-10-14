Bakan Uraloğlu: 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz.

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Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Yenice Şantiyesinde incelemelerde bulundu. Projeye dair yetkililerden gerçekleştirilen son çalışmalar ve gelinen aşama konusunda bilgi alan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada ulaşımda uluslararası entegrasyonun kalkınmanın dinamosu olduğunu ve demiryolu yatırımlarının bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu belirterek, “Bu kapsamda Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ni ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin ‘Orta Koridoru’nun bizim deyimimizle ‘Yeni İpek Yolu’ olması için, ülke içinde doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Londra’dan Pekin’e uzanan “Demir İpek Yolu”nun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir. Son 21 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Ankara merkezli çekirdek hızlı tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir” diye konuştu.

“KALKINMA YOLU PROJESİ ÜLKEMİZİ BÖLGESEL İLİŞKİLERİN MERKEZİNE YERLEŞTİRECEK” Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçirilmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağını belirten Uraloğlu, “Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa’yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan’a bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemiz de Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu. Kalkınma Yolu Projesi özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Avrupa'nın yeni ortaklar aradığı bir dönemde ülkemizi daha fazla bölgesel ilişkilerin merkezine yerleştirecek. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezine gelen her türlü emtianın, Faw Limanı ve Kalkınma Koridoru ile lojistik dağıtım merkezi olacak. Basra Körfezinde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden hiç aktarma yapmadan Avrupa’ya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif ikinci bir demiryolu hattımız da olacak. Kalkınma Yolu projesi uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu’yu Avrupa’ya bağlayacak en kısa ve uygun ücretli yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesiyle bölgemiz İpek Yolu’ndaki konumunu güçlendirecektir” dedi.

“ÜLKEMİZİ YARIM ASIRLIK HAYALİMİZ OLAN YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ İLE TANIŞTIRDIK” Demiryollarında yeni bir dönem başlatarak, Türkiye’yi ticari yük taşımacılığında lider konuma taşıdıklarını kaydeden Uraloğlu, “Mevcut konvansiyonel demiryolu hattımızı komple yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin km olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 km’si YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin km ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin km’ye yükselttik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6’cı Dünya’da 8’inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50’sine ulaştırdık. Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 km’lik demiryolu hattında da yapım çalışmalarımız devam ediyoruz. Hedefimiz 2053 yılına kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km’ye yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

“6 SAAT 23 DAKİKA OLAN SEYAHAT SÜRESİNİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ” Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin en güçlü Avrupa Finans Kuruluşlarından alınan 1,5 milyar Avroluk kredi ile yabancı yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu güveni gösterdiğini belirten Uraloğlu, “312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız. Aynı zamanda yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Çukurova Havalimanı için inşa edeceğimiz 10 km uzunluğundaki hat ile havalimanına erişimi de sağlayacağız. Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km’ye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“STRATEJİK BİR HİZMETİ DAHA TAMAMLAYACAĞIZ” Hat kapsamında 2 gar, 19 istasyon, 86 karayolu üstgeçidi, 32 demiryolu köprüsü ve 17 adet tünel inşa edeceklerini kaydeden Uraloğlu, “287 km katener sistemi kuracak, elektromekanik ve sinyalizasyon işlerini tamamlayacağız. Şu anda bin 720 personel ile sürdürülmekte olan çalışmalar ile; Nurdağı-Başpınar kesimindeki toplam 34 bin 700 metre uzunluğundaki 6 tünelin kazı çalışmalarını tamamladık. İç kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üstgeçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Yüzde 12 ilerleme kaydettik. Altyapı çalışmalarının yanında üstyapıya yönelik çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. 1 milyon adet traversin 70 bin adetinin üretimini bitirdik. 79 bin ton rayın 20 bin tonunu sahada stokladık. İnşallah en kısa zamanda bu hattı çalışır vaziyete alarak stratejik bir hizmeti daha tamamlayacağız” dedi. “ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ” Türkiye’nin özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “İnsanımız yüksek hızlı trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine o kadar alıştı ki bu hatlarda bugüne kadar 78 milyon üstünde yolcu taşındı. Artık her şehir yüksek hızlı tren ile seyahat etmek istiyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu hattımızın güzergâh üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz” diye konuştu.