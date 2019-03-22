22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldığını belirten Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek." dedi.
Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;
Zaman zaman saldırılar olsa da ülke ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Turhan, "Milletimiz, geleceğe ilişkin olarak bu ülke üzerinde gerçekten kim aklıselimle hareket ediyor, kim ülkesinin bekasını, geleceğini, bağımsızlığını her şeyden önce onurunu, şahsiyetini, kişiliğini koruyor, buna bakıyor. Bu çok önemli bir kriter. (Seçim sonuçları) Ben umutluyum. Bu seçim sadece yerel yöneticilerin belirleneceği bir seçim değil." değerlendirmesinde bulundu.
Turhan, milletin; ülkenin, milletin layık olduğu yere sancağı kimin dikeceğine baktığını belirterek, "Her şey maddiyat da değil. Bizim insanımızın tarih boyunca böyle yaklaşımı vardır, buna kamu vicdanı diyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra ülkemiz, milletimiz, özellikle yerel yönetimlerde kendisine hizmet edecek deneyimli, becerikli, liyakatli, kendine layık olan kişilerin tercihini yapacaktır ve buna herkes saygı duyacaktır, kim olursa olsun ama ülkenin bekasıyla ilgili kararı da bu seçimde kararını verirken önemli bir kriter olacaktır." ifadesini kullandı.
SEÇİM GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seçim güvenliğine yönelik sorular üzerine, seçimde kullanılacak matbu malzemelerin yerlerine ulaştırılmasının PTT tarafından yapıldığına işaret ederek, bununla ilgili diğer kargo işlemlerinden tecrit edilmiş bir süreç izlendiğini, tutanakların gideceği yerlere özel bir kurye ile teslim edildiğini söyledi.
Seçim sonuçlarının vatandaşlara zamanında ve doğru ulaşmasının önemine işaret eden Turhan, "Günümüzde haberleşme elektronik sistemler üzerinden yapılıyor. Bu sistemlerin hızlı ve çabuk olmasının yanında bazı tehditler de söz konusu. Siber saldırılara karşı da bakanlık olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini (USOM) kurduk. Bu sadece seçim amaçlı kurulmadı. Başarıyla işletiyoruz. Bugüne kadar da yüzbinlerce saldırıyı önlemiş olduk." dedi.
Turhan, USOM ve bunun yanında siber olaylara müdahale ekiplerinde bin 300'e yakın kişinin sürekli görev yaptığını bildirdi.
"SİBER SALDIRILARA KARŞI TEDBİR ALINDI"
Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ve seçime hazır olduklarını belirten Turhan, şunları kaydetti:
"Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi, 'seçim sonuç anarşisinin' sokaklarda oluşmaması için zamanında, doğru haber alınmasına yönelik, özellikle Türkiye'de bir haber kaynağı olarak en güvenilir ve herkese en yaygın teşkilatıyla sonuçları ileten Anadolu Ajansı başta olmak üzere diğer ajanslara, haber kanallarına yapılabilecek siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri USOM'da alıyoruz. Gerçi Anadolu Ajansı da kendi tedbirlerini almış."
- Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek.
- İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildi.
- İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek.
- (Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz , buradan deniz araçları geçmeye başlar
- Kanal İstanbul aynı zamanda bir şehircilik projesi
- Atatürk Havalimanı'nın bir kısmı Millet Bahçesi olacak
- Gebze Halkalı hatlarının birleşmesiyle yolcu sayımız yüzde 112 arttı
Sürecek...
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