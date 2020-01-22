22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sabah saatlerinde geldiği Kırıkkale'de, 'Ankara-Sivas' hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Turhan, "Bugün Kırıkkale'de, ülkemizin önemli projelerinden biri olan 'Ankara-Sivas' hızlı tren şantiyesinden biri olan Kırıkkale ayağını yerinde inceledik. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde hizmet siyasetini gerçekleştirmiştir. Hizmet siyasetinden maksadımız, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, hak ettiği yere ulaşmasıdır. İşte Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat yapılıyor. Bugün ülkemizde Ankara, İstanbul, Konya üçgeninde 40 milyona yakın nüfus bu hizmetten yararlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde eğer bir kaza bela olmazsa Sivas'a kadar Ankara'yı hızlı tren ile bağlayacağız. Bu bölgede yaşayan, bu güzergahın etrafında yaşayan, Orta Anadolu Bölgesindeki sadece bu güzergahın geçtiği iller değil, onun etrafındaki komşu iller de inşallah bu hizmetten faydalanacak" ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, konuşmasında şunları kaydetti:
"2002 yılından bugüne kadar ülkemizde yaşanan değişim, dönüşüm ve gelişim belli. Bunları burada konuşmak çok zaman alır, buna gerek yok. Bunu halkımız, insanımız biliyor ve bildiği içinde AK Parti'yi 18 yıldır tek başına iktidara getiriyor. Yerel yönetimlerde, ekseriyetle merkezi yönetimlerde kesintisiz tek başına iktidara getiriyor. Milletimiz, özellikle 1950'li yıllarından sonraki siyasi dönemleri yakından tanımış ve Türk siyasi hayatında yaşanan badirelerin, inişlerin çıkışların bu ülkeye neler kaybettirdiğini çok iyi biliyor."
'KANAL İSTANBUL'U İNŞALLAH YAPACAĞIZ'
Ulaşımla ilgili ülkeyi, doğu-batı, kuzey-güney hattında, Avrasya'nın kalbinde bir kavşak noktası yapacaklarını vurgulayan Bakan Turhan, "Bunun için de Kanal İstanbul'u inşallah yapacağız. Ana muhalefet partisi, Kanal İstanbul'la ilgili, her önemli projemizde olduğu gibi, bu ülkede bugüne kadar yapılmış olan büyük projelere karşı çıkığı gibi buna da karşı çıkıyor. Kanal İstanbul, İstanbul'un kaderini değiştirecek olan, bu ülkeninin kaderini değiştirecek olan bir projedir. Bir deniz yolu projesidir. Bu projenin yapımıyla ilgili olarak dünyanın her tarafından ilgi ve alaka vardır. Bu projenin içinde bulunma arzusu vardır. Bu proje önemli bir projedir. Deniz ulaşımı projesidir. İstanbul'un yakınında olması dolayısıyla bir şehircilik projesidir. Dünyanın başkentinin sınırları içinde olması dolayısıyla Asya'yı Afrika'ya, Avrupa'ya bağlayan deniz yollarının geçtiği bir noktada olması dolayısıyla da bir medeniyet projesidir" diye konuştu.
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