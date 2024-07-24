Bakan Tunç'tan Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Yılmaz, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine yönelik eleştirilere, "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar verenlerle ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

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TUĞRUL TÜRKEŞ'İN OSMAN KAVALA ZİYARETİ

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Tunç, 19 Temmuz'da Türkeş'in dilekçe verdiğini dile getirerek "Gerekli kararı veririz." dedi. Türkeş'in görüşme nedenine ilişkin ise sadece "Görüşmek istediğini belirtmiş." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Osman Kavala hakkında ise şöyle konuştu:

"Yeniden yargılamayla ilgili bir başvuru söz konusu oldu. Yeniden yargılama talebi reddedilmişti. Kanun yararına bozma gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruldu. 'Suçun mağduru değişmiştir' diye bir gerekçe sunuldu. Suçun mağduru ortada. İstinaf ve Yargıtay incelemesinde kesinleşen durum söz konusu. Temyizden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul hem esas bakımından uygun olmayan bir başvuru olarak değerlendirildi."

NE OLMUŞTU? AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ricada bulunduğunu belirterek şunları söylemişti: "Ben hayatımda Osman Kavala'yı hiç görmedim. Siyasi görüşlerini de paylaşmıyorum. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum. 7 yıl süren yargılama mı olur. Hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. "