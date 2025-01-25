Bakan Tunç'dan, Bolu'daki yangında oğullarını kaybeden Gençbay ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'daki otel yangınında kıymetli evlatları Yiğit Gençbay'ı (25) kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ı ziyaret ederek acılarını paylaştık. Yiğit kardeşimize Allah’tan rahmet, Gençbay ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

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Otel yangınında hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay (25) ile arkadaşı makine mühendisi Alp Mercan'ın (25), yangının ilk anında dışarıya çıktıkları; ancak mahsur kalanları kurtarmak için tekrar içeriye girince yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıkmıştı.