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        Haberler Gündem Bakan Tekin: Yer bulunmadığı için iptal ettiğimiz çok sayıda okul yatırımımız var

        Bakan Tekin: Yer bulunmadığı için iptal ettiğimiz çok sayıda okul yatırımımız var

        Güngören'de Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Devlet okul yapmak istediği zaman önümüze çıkan en ciddi problemlerden bir tanesi okul yapacak arazi temini konusu. Yatırım bütçesine koyduğumuz, 3-5 yıl beklediği halde yer bulunmadığı için Türkiye genelinde iptal etmek zorunda olduğumuz çok sayıda yatırımımız var. Belediye başkanlarımızın bizimle hareket etmesi, bize destek olmasını gerçekten önemsiyorum. Bize destek olan bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:36
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        Bakan Tekin: Yer bulunmadığı için iptal ettiğimiz çok sayıda okul yatırımımız var
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        Güngören'de bulunan Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Törene Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, okul için bağışta bulunan hayırseverin ailesi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi.

        Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023 yılının haziran ayından itibaren yaklaşık 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık. İnşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında hayata geçmiş olacaklar. Biz bu işlere gerçekten gönül vermiş bir milletiz, önemini kavramış bir milletiz. Bu anlamda milletimize tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

        Devlet okul yapmak istediği zaman önümüze çıkan en ciddi problemlerden bir tanesi okul yapacak arazi temini konusu. Yatırım bütçesine koyduğumuz, 3-5 yıl beklediği halde yer bulunmadığı için, oluşturulamadığı için Türkiye genelinde iptal etmek zorunda olduğumuz çok sayıda yatırımımız var. Belediye başkanlarımızın bizimle hareket etmesi, bize destek olmasını gerçekten önemsiyorum.

        Belediye başkanlarımız bize arazi temini konusunda yardımcı olmazsa bu okul inşaatlarını hayırseverlerimiz de yapamazdı. Biz devlet olarak da yapamazdık. O yüzden Bünyamin başkanımıza, bize destek olan bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel kuşaklar yetiştirilecek adımlar atılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

        "EĞİTİME KATKI VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Okulun ve eğitimin bu derece önemli olduğu bir süreçte eğitime katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah Güngören'imizi de Türkiye'mizi de dünyayı da en güzel manada şekillendirecek gençlerimizin yetişmesine vesile olsun diyorum. Alper Gezeravcı bir astronot olarak uzay istasyonuna gitti. Ama Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nden inşallah o giden roketi de uzay istasyonunun da ekipmanlarını yapan gençlerimiz çıkacak inşallah, ben buna inanıyorum. Bağışçımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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