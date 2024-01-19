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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin, evde eğitim alan depremzede öğrenciye karnesini verdi

        Bakan Tekin, evde eğitim alan depremzede öğrenciye karnesini verdi

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim hizmeti alan depremzede öğrenciyi ziyaret ederek karnesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:49
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        Depremzede öğrenciye karnesini Bakan Tekin verdi
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        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim hizmeti alan depremzede öğrenciyi ziyaret ederek karnesini verdi.

        2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle bütün okullarda karna dağıtım törenleri düzenledi. Bakan Yusuf Tekin, bu kapsamında evde eğitim alan Çankaya Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi depremzede Hasan Buğra Genç'i Çankaya Bayraktar mahallesindeki evinde ziyaret etti.

        Bakan Tekin, Hatay'daki depremde babasını ve iki kardeşini kaybeden, deprem etkisiyle yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle evde eğitim alan Hasan Buğra Genç'e karnesi ve takdir belgesini Hasan Buğra'nın 5 yaşındaki kardeşi Zeynep ile birlikte verdi.

        Bakan Tekin, depremden sonra Ankara'da annesi, kız kardeşi, anneannesi, dedesi ve teyzesi ile birlikte yaşayan Hasan Buğra Genç ile bir süre sohbet etti.

        Hasan Buğra Genç'in yaşadığı felakete rağmen takdir belgesi almaya hak kazandığına dikkati çeken Bakan Tekin, karnesindeki başarıdan dolayı kendisini tebrik etti.

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