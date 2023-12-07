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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den öğretmenlere alan değişikliği müjdesi

        Bakan Tekin'den öğretmenlere alan değişikliği müjdesi

        Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği işlemleri için duyuru yayımlandı. Alan değişikliği için başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:58
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        Öğretmenlere alan değişikliği müjdesi
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        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere bir müjde verdi. "Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "'Alan değişikliği' talebiydi." diyen Bakan Tekin, "İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin 'alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

        "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

        Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecekler.

        Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek.

        Kontenjanlar, Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi.

        Başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

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