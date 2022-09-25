Bakan Soylu’ya ‘Suruç’ isimli yarış atı hediye edildi

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında bulunan Suruç'taki Nar Festivali'ne katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Helikopterle sınır hattındaki askeri alana iniş yapan Bakan Soylu, kent protokolü tarafından karşılandı.

Festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, at güzellik yarışması ve en büyük nar yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Bakan Soylu, daha sonra öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen türkülere eşlik etti.

Dereceye girenlere ödüllerini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' adında yarış atı hediye edildi.

Bir süre atın başını okşayarak seven Soylu, valilik himayesine verilmesini istedi. Etkinliklerin ardından Bakan Soylu, alandan ayrıldı.