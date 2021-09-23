Bakan Soylu: Yüksekova'da 566 kg eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum."