Bakan Soylu: Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir

AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, lojistik deposunda çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yıldız ile telefonla görüştü.

Yangınla ilgili bilgi alan Soylu, Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının büyümeden, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirten Soylu, oluşan zararın en kısa sürede telafi edileceğini söyledi.