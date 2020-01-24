Elazığ depremiyle ilgili olarak bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları" dedi.

BİR UYARI DA AFAD'DAN

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AFAD: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.