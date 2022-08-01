Bakan Soylu duyurdu! 700 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 700 kilo toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.