Bakan Soylu: Aralıksız düşüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede son durumu sosyal medya Twitter hesabından paylaştı.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Uyuşturucuyla mücadelemizdeki kararlılığımızla; gençlerimizi çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz. Adli Tıp Kurumu tespitlerine göre uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor. 2017'de 941 iken 2021'de 270 oldu. Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.





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