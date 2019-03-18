Antalya’da temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Serik ilçesinde vatandaşlara hitapta bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız" dedi.

TARİHİMİZDE İLK DEFA

Soylu, İHA´lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran´la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran´a İran´a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran´la doğu sınırımızda PKK´ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.

Jandarma ekipleri ve İran silahlı kuvvetleri işbirliği ile düzenlenen geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Operasyonun tamamlanmasının ardından bakanlığın bilgi paylaşımında bulunması bekleniyor.

"AFRİN'E GİREMEZSİNİZ DEDİLER, ÇATIR ÇATIR GİRDİK"

Amerika’nın Türkiye’ye, ‘Afrin’e giremezseniz’ dediğini ifade eden Soylu, “Çatır çatır girdik mi? Bunu kim sağladı biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sizin iradeniz ve 50 gramlık oy pusulanız sayesinde. Sadece orada terör koridorunu engellemedi, dünyaya ve gelecek nesillere not bıraktı. Biz parmağımızı oynatmadığımız sürece bu Coğrafya da kimseye oyun kurdurtmayız. Tezgah güzel. Bir dolar operasyonuyla hükumet ve milletin arasını açabilir miyim? Onu da yaptılar Hiç vazgeçmediler. Zayıflığımızı bekliyorlar” dedi.