İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilere yaptığı açıklamalar şöyle;

"(Siyanürle ölümler) Çağın getirdiği ulaşımın kolaylığının getirdiği, internettin yaygınlığının oluşturduğu bir çok meseleyle karşı karşıyayız. Bugünkü vaka olmadan önce de arkadaşlarımız böyle bir değerlendirmeyi yapmıştı. Bütün kurumlar bu meseleyle ilgili çalışıyorlar. Ayın 19'unda bütün kurumlar bir araya gelerek bir değerlendirme yapacaklar. Hangi tedbirleri alabiliriz, mevzuatta neler var? Atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirme yapacaklar.

(DEAŞ'lı teröristler) Avrupa'da da Türkiye'ye de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Hepsi o kadar. Sorgulama sürüyor. Bugün de Türk- Yunan sınırında bulanan DEAŞ'lı terörist biraz önce uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi. İki de Alman uyruklu kişi Türkiye'den sınır dışı edildi.

(İngiliz ajanının ölümü) İşin başından itibaren çok yoğun bir soruşturma devam ediyor. Hem idari hem adli bir soruşturma var. Biz bu konuda özellikle vatandaşı olduğu İngiltere'ye sürekli bilgi aktarımında bulunduk. Şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturmadaki bir iki detay şöyle; Evin kapısının, evin içerisinden güçlü bir kilide sahip olduğudur. Yukarıdan aşağıya düşerken bilek kısımlarında bir kırılma söz konusu olmuştur. Bütün bunların üzerinden tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi gözükse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm yönleriyle değerlendirmektir.