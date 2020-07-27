Bakan Soylu, Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Soylu, konunun takipçisi olacaklarını, özel bir ekibi görevlendirdiğini ve en kısa zamanda olayın çözülmesinin talimatını verdiğini söyledi.

Bakan Soylu, Başkan Çatal nezdinde tüm Taşköprü halkına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Belediye Başkanı Çatal da Bakan Soylu'ya şahsı ve Taşköprü halkı adına teşekkürlerini iletti.

Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın bulunduğu bağ evine 26 Temmuz'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla birkaç el ateş açılmış, olayda yaralanan olmazken Belediye Başkanı Çatal'ın şahsi aracının arka camına kurşun isabet etmişti.