Bakan Soylu'dan Kastamonululara iyi haber

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altınpark Fuar Alanı’nda düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri vesilesiyle bir konuşma yaptı. 11-14 Kasım arasında sürecek sergiye, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmasında, dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu belirterek, “Elbette bu sınavlarda verdiğimiz sabır, ortaya koyduklarımız, birliğimiz ve beraberliğimiz Allah’ın bizi sınamasıdır. Bizi imtihanıdır. Buna inanıyoruz. Ama bu rahmet bu coğrafyanın kendine ait güzelliği, nuraniliği insanların yüzüne sinmiş teslimiyeti bizim Kastamonu’da bulunduğumuz o süreç içerisinde bizi Kastamonu’ya da meftun etmiştir” diye konuştu.

Kastamonu’nun dağına taşına herkesin aşık olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “İnsanına da aşığız, tarihine de aşığız. Zorluğuna da kolaylığına da güzelliğine de nazına da her birine aşığız. Ama yaşandıkça bu aşkların büyüdüğünü görüyoruz” diye konuştu.

“Kastamonu’daki köylerimizin yollarından tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi tamamlamış olacağız”

Kastamonululara seslenerek, çok güçlü ve karakterli bir memlekette yaşadıklarını söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Biz kıymetinizi biliyoruz. Kıymetiniz dün de biliniyordu, bugün de biliniyor. Şuna inanın ki tarihler geçse yine kıymeti bilinecektir. Zor günler geçti. Gerek Kastamonu’da gerek Sinop’ta gerekse Bartın’da ama Ayancık ve Kastamonu’daki ilçelerimizde yaşananlar, elbette bizim de görmediğimiz, o süreci gördüğümüzde de endişeye kapıldığımız ve bu işin içinden nasıl çıkacağız diye sorguladığımız bir dönemdi. Bu tip afetlerde şehrini o halde gören insanların ümitsizliği ve bir daha eski günlerimize dönemeyeceğiz endişesi ve elinde bulundurduklarının kaybedildiğini, yaşanmışlıklarının, hatıralarının kaybedildiğini görünce o karşı karşıya kalınan imkansızlık zordur. Bu el birliği ile atlatıldı. Oradaki hemşehrilerimizin sabrı ile atlatıldı. Oradaki gayret ile atlatıldı. Bütün milletimizin bu meseleyi sahiplenmesiyle atlatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından araçların, insanların ve yardımların gelmesiyle atlatıldı. Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Aklımız zihnimiz orada değil. Hem milletvekillerimizle hem belediye başkanlarımızla hem kıymetli valimizle hem de diğer tüm değerli arkadaşlarımızla o başta söylediğimiz o ifadeyi aynen hayata geçirene kadar bu meseleyi aynı şekilde takip edeceğiz. Köylerimizin yollarından tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi bir vesileyle orada tamamlamış olacağız.”

Bakan Soylu konuşmasının ardından 11-14 Kasım tarihleri arasında süren Kastamonu Tanıtım Günleri için temsili açılış kurdelesi kesti. Ardından Soylu beraberinde Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vindioğlu ve diğer Kastamonu belediye başkanları ile sucuk, bal, sarımsak, pastırma, tereyağı, helva, köy ekmeği, ceviz gibi Kastamonu’nun ünlü yiyeceklerinin sergilendiği fuarı gezdi.