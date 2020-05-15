Sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek..." ifadelerini kullandı.

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