Bakan Soylu'dan taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da yaptığı taziye ziyaretinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşerilerimiz; Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âlî eylesin.