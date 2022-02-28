Bakan Soylu: Hakkari'de 250 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.