Bakan Soylu duyurdu! Zehir tacirlerine bir darbe daha

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucunun "kökünü kurutana kadar" mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den ülkeye giriş yapan bir TIR'da 35 kilogram kokain ve 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren takibi sonucu ülkeye giriş yapan bir TIR'da, 460 kilogram ecstasy, 35 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 760 gram reçine esrar ve 9 tüp likit esrar ele geçirildiğini duyurdu.