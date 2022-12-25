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Edirne'de bir TIR'da 35 kilogram kokain ile 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Soylu, Edirne'de bir TIR'da 35 kilogram kokain ve 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

Giriş: 25.12.2022 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Soylu duyurdu! Edirne'de bir TIR'da 35 kilogram kokain ile 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son dakika haberi
Bakan Soylu duyurdu! Zehir tacirlerine bir darbe daha
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den ülkeye giriş yapan bir TIR'da 35 kilogram kokain ve 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucunun "kökünü kurutana kadar" mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren takibi sonucu ülkeye giriş yapan bir TIR'da, 460 kilogram ecstasy, 35 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 760 gram reçine esrar ve 9 tüp likit esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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