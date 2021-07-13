Bakan Soylu duyurdu! E-Devlet'ten başvurulabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik Başvurusu yapabilecekler" ifadelerini kullandı.