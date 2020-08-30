DHA

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Twitter hesabından, Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklandıktan sonra tahliye edilen Musa Orhan'la ilgili bir haberi paylaştı. Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın Süleyman Soylu. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu ise, Twitter hesabından Atay'a şu ifadelerle yanıt verdi:

"Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı... Dikkat yakalanma."