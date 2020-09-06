İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketindeki arama çalışmaları için bulunduğu Doğankent'te trafiğin sıkışması nedeniyle bir vatandaşın sosyal medyadaki tepkisine Twitter hesabından cevap verdi.

"VERDİĞİM RAHATSIZLIK İÇİN"

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent’te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik. Arama kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" ifadelerini kullandı.