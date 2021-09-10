AA

Bakan Soylu, il merkezindeki ziyaretlerinin ardından beraberindeki Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan 2 bin 250 rakımlı Ağaçlı Ana Üs Bölgesi'ne geldi.

AA'nın haberine göre, Yüksekova-İran sınırında inşa edilen modüler güvenlik duvarı çalışmalarını havadan inceleyen Soylu, çalışmalarla ilgili Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve askeri yetkililerden bilgi aldı.

Üs bölgesindeki askerlerle sohbet eden, fotoğraf çektiren Bakan Soylu, buradaki temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.