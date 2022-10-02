Bakan Soylu'dan şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyareti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta şehit Mustafa Çalışgan'ın (34) ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Soylu, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehidin annesi Perihan Tekin'in evinin önüne gelerek baba Mehmet Çalışgan ve aile bireylerine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin tabutuna örtülen Türk bayrağı ile fotoğrafını babasına teslim etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"Milletimizin başına bela olan terör örgütü... Sınırımızın ötesinde arkadaşlarıyla hepimizin hayranlıkla izlediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerine, milletimizin nazarıyla, dualarıyla baktığımızda büyük bir görevi ifa ediyorlar. Üs bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdiler. Hocam biraz önce Abdulhakim Arvasi'nin sözünü söyledi. 'Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyen düşmanlara düşman bakıyoruz'. Terör örgütünü orada beslemeye, sınırlarımızın ötesinde beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralanarak gazi oldu. Ardından da şehit oldu."

Şehitlerin kendilerine büyük bir sorumluluk bıraktığını vurgulayan Soylu, "Bunun farkındayız. Bizim sorumluluğumuz, onlara mahcup olmamaktır. Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerlerindeki kor büyüktür ama peygamber efendimize komşu olmuştur." dedi.

Bakan Soylu, ziyaret sonrası Tokat'ta ayrıldı.