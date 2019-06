Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu, Arnavutköy Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, bazılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda atılım gerçekleştirdiğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda, "Harekat uzun sürerse akıllı mühimmatlarımız biter mi?" endişesi taşıdıklarını anlatan Soylu, ABD yönetiminin, "Kusura bakmayın, senato bunu size vermiyor" diyebileceği akıllı mühimmatların Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve harekat bitmeden teslim edildiğini söyledi.

Türkiye'nin artık bir fiskeyle yıkılıp teslim olacak ülke olmadığına vurgu yapan Soylu, güçlü altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Soylu, sınır ötesi harekatlarla terörü yerinde engellediklerini kaydetti.

"HER ADIMIN ÖNÜNÜ KESEBİLMEK İÇİN BİR KÜRESEL ŞEBEKE ÇALIŞIYOR"

ABD ve paydaşları ile Avrupa ve faiz lobisinin Türkiye'den haraç almaya çalıştığını ifade eden Soylu, "Bizden haraç almaya çalışıyorlar. Sadece darbe yapmıyorlar. Her 10 yılda bir Türkiye çalışıp biriktiriyor, Amerika ve paydaşları, Avrupa ve faiz lobileri diyorlar ki 'Gelin bakalım, siz çalıştınız, biriktirdiniz. Çalıştıklarınızı cebimize koyun.' 28 Şubat'ta siz de ben de hatırlıyoruz, 55 milyar dolar bankalardan hortumladılar. Kimden çıktı bu para? Sizden bizden çıktı. Bize 'cambaza bak' dediler, cebimizdeki parayı götürdüler." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yönelik her fırsatta gerçekleştirilen saldırıların tesadüf olmadığına işaret eden Soylu, "Bunların hepsi tesadüf mü? Türkiye adımını Sudan'a atıyor, Sudan'da operasyon yapıyorlar. Türkiye Libya ile ilgileniyor düzelsin diye, Libya'yla ilgili operasyon yapılıyor. Türkiye Yemen'le ilgileniyor, Yemen'le ilgili operasyon yapılıyor. Türkiye Afrika'yla ilgileniyor, Afrika'yla ilgili operasyon yapılıyor. Güçlendikçe attığımız her adımın, kardeşliği oluşturmak için ortaya koyduğumuz her adımın önünü kesebilmek için bir küresel şebeke çalışıyorlar." dedi.

"ŞU ANA KADAR TOPLAM 4 GÜNDE 33 KİŞİYİ KAYBETTİK"

Ramazan Bayramı'nda 185 bin trafik görevlisinin görev yaptığını ifade eden Soylu, "Bir trafik kazasını engelleyebilirsek bizim için büyük bir memnuniyettir, görevimiz o. Şu ana kadar yaklaşık 4 gün oldu; ilk gün 7 kişiyi kaybettik, ikinci gün 7 kişiyi kaybettik, üçüncü gün 9 kişiyi kaybettik, dördüncü gün 10 kişiyi kaybettik. Bugün beşinci gün, saat 24'de yine rakamı vereceğiz. Şu ana kadar toplam 4 günde 33 kişiyi kaybettik. Bir önceki yıla göre ölümlerde yüzde 51,5 azalma var. Niye? Trafik tedbirlerini alıyoruz, ediyoruz diye." diye konuştu.

"CAMİNİN YOLUNU BİLMEYEN ADAMLAR KONUŞMAYA BAŞLADI"

Kato Dağı'nda kılınan bayram namazına ilişkin de konuşan Soylu, "Dün Kato Dağı'nda bayram namazı kıldık. Orada birisi çekmiş işte kıldığımız namazı. Hoca müftü vekili. Müftü vekili namazı kıldırırken şaşırdı. Rükuya gidip secdeye gitmesi lazımken, direkt 'Allahu ekber' dedi ve secdeye gitti. Heyecandan. Ben de arkasındayım, ben de eğildim rükuya, 'sübhanallah' dedim hemen. Hemen üç defa 'sübhanallah' dedim, hocayı uyardım hoca kalktı. Hemen sosyal medyada kıyamet koptu, 'o aşağı eğildi, o yukarıya'... Allah'ını seversen ya, ömründe namaz kılmayan adamlar, caminin yolunu bilmeyen adamlar hepsi konuşmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"(CHP'LİLER) BENİ GÖRÜNCE BUNLARI HAFAKANLAR BASIYOR"

Soylu, Trabzon Havalimanı'nda yaşanan diyaloğa da açıklık getirdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da kendisinden sonra havalimanına geleceğini öğrendikten sonra "Başımız üstüne" dediğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Aslında VIP'den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme hakkı söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler, 'buradan geç' demişler. Orada partilileri de oraya gelmiş, orada toplanmış. Partililerin de oraya gelme hakkı yok. İdari olarak da hakkı yok. Yönetim de gelemez. İki, üç kişi gelir karşılar, oradan götürürler. Ona kimsenin bir şey dediği yok, ona da 'hayır' dememişler. Ben de 'madem öyle, buyursun gelsin'... Ya ben oradan çıkıyorum. Bu CHP'liler zaten beni görünce hemen harekete geçerler. Hakikaten, nerede olursa olsun beni görünce bunları hafakanlar basıyor. Sonra başladılar 'Her şey güzel olacak' diye bana doğru tezahürat yapmaya. Bir kere ben kendi memleketime geliyorum. İlk kez de geliyor değilim. Oradan birisi geçerken, 'Akıllı ol Soylu' dedi. Yani demek istiyor ki 'Sen bu işlere çok karışma' demek istiyor. İki üç adım geçtikten sonra söyledi, hemen yanımızda söylemedi. Döndüm, ben de ona, 'Artistlik yapma' dedim geçtim.

Ben kendi hakkım olan bir yerden kendi memleketime geliyorum. Orada edeben durması gereken adamlar beni görünce edepsizlik yapıyorlar. O laf ağır bir laftır aslında. Sataşıyorlar, netice itibariyle benim ne ahlaksızlığım kaldı, ne edepsizliğim. Ben bir tek cümle söyledim, söylediğim cümle şu, sonuna kadar da arkasındayım; ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato'dan geldim. Allah böyle bir siyaset de nasip etmesin."

"(TERÖRİSTLERİN) KENDİLERİYLE İRTİBAT KURMALARINI BİLE ENGELLEDİK"

Türkiye'deki dağlarda terörist sayısının oldukça azaldığına dikkati çeken Soylu, bu işin kökünü kazımaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Durmuyoruz, durmayacağız. Kafalarını çıkaramıyorlar. Telsizlerle konuşamıyorlar. Geçen yıl ve ondan önceki yıllara göre telsiz konuşmaları bu yıl 1/10'a düştü. Kendileriyle irtibat kurmalarını bile engelledik. Neden? O insansız hava araçları... Ben 31 Mart'ta anlatıyordum, 'Şimdi onlara mayıs sonunda bir şey takacağız' diye. Arkadaşlarımız şimdi takmaya başladılar. Bundan sonra oradan kaçış yok artık."