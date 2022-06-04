Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" Toplantısı'nda "Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasında bulunduğunu hatırlattı.
3713 sayılı mevcut Terörle Mücadele Yasası'nın uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış, tam da terör odakları ile onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"AB Vize Serbestisi görüşmeleri kapsamında AB tarafı, ülkemizden Terörle Mücadele Yasası'nda birkaç maddede düzenleme talep etmiş, ancak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi ve sınır bölgelerimizdeki istikrarsız çatışma ortamları dikkate alınarak, bu konuda mevcut uygulamanın devamındaki tutumumuz muhataplarımıza açık bir şekilde iletilmiştir. Ülkemizin milli menfaatleri düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan, sadece mavi boncuk dağıtmak ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu talihsiz açıklamanın, bedeller ödenerek başarı ile yürütülen Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur. Ayrıca bu açıklamanın terör odaklarını nasıl sevindirdiğini Milletimiz görmekte, yüksek feraseti ile değerlendirmek üzere çok iyi takip etmektedir."
"BİHABER OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"
"Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasıyla, İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha gösterdiğini" ifade eden Soylu, "Sadece koltuk için Türkiye'yi, terörle mücadelemizi, huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyükelçiler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır." açıklamasında bulundu.
Soylu, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi, şehitlerimize ve milletimize haksızlıktır, kahraman güvenlik güçlerimize iftiradır. Terörle mücadele yasasını değiştirmeyi teklif edenler, terör koridorunu PKK/PYD'ye teslim etmek, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yurt içerisinde dokunulmazlık vermek, meşruiyet sağlamak, siyaset, sivil toplum, belediye dahil birçok alanda terör hakimiyeti kurmak, teröre karşı 'eli kolu bağlı bir devlet' istemektedirler. Allah bunlara fırsat vermesin."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!