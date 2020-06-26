Bakan Soylu'dan, İdlib Kampanyası'na destek veren Emine Erdoğan'a teşekkür

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib Kampanyası'na 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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