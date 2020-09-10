Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlar açıklaması

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İçişleri Bakanı Soylu, 06'ncı Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu şöyle dedi: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgili ile yapılan maksatlı yorumların tamamı yalandır

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