Bakan Soylu'dan 19 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının, Türk milletinin ve tüm dünya mazlumlarının kaderini değiştiren o ilk adımı atışının, 103'üncü yıl dönümünün idraki içinde olduklarını belirtti.

Dünyanın sömürülecek bir alan olarak görüldüğü zihniyete karşı Bandırma Vapuru'nun yolcularının ortaya koydukları cesaret ve iradenin sadece bir milleti düşman işgalinden kurtarmakla kalmadığını ifade eden Soylu, zulmün dünyaya hakim olmasının önüne kuvvetli bir set çektiğini kaydetti.

19 Mayıs'ta limanda bekleyenlerin sadece 9. Ordu Müfettişi'ni karşılamaya gitmediğini aktaran Soylu, karşılananın Anadolu'nun bağrına basılan bir milletin kurtuluş ümidi, geleceği ve bir mücadelenin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Anadolu'nun söz konusu sahiplenmeyi, o günden önce de sonra da defalarca gösterdiğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Demokrasimize darbelerle yapılan her saldırıdan sonra hem sandıkla hem de 15 Temmuz'dan sonra olduğu gibi bizatihi can pazarıyla verilen tepki, 19 Mayıs ruhunun hala diri olduğunun ve bu topraklarda gizli bir feraset lisanının olduğunun açık delilidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır ortaya koyulan istikrar, dünyadaki sömürgeci anlayışa karşı yapılan itiraz, mazlum ve komşu coğrafyalara gösterdiğimiz şefkat ve merhamet; 20 yıl önce vesayet zincirleriyle sarılmış bu ülkeyi bugün Ayasofya'ya kavuşturan imza, işte bu feraset lisanının ürünüdür."

Gençliğe armağan edilen bu önemli hadisenin yıl dönümünde, İçişleri Bakanlığı olarak gençlere tüm tehditlerden arınmış bir Türkiye emanet edebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Terör, trafik güvenliği gibi alanların yanı sıra, özellikle gençliğimizi hedef alan ve son yıllarda dünya genelinde arz artışının yaşandığı, bir yandan gençliği zehirlerken bir yandan terörü finansman olarak besleyen uyuşturucu ile mücadele konusunu, gündemimizin ilk sıralarında tutmaya devam ediyoruz. Terör mağaralarından okul önlerine, kara sınırlarımızdan denizlerimize ve hatta uluslararası sulara kadar her noktada, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığımız, dün olduğu gibi bugün de artarak devam etmektedir.

O kutlu seferin yolcuları bugün fiilen aramızda olmayabilir ama bugünkü yolculuğumuz insansız hava araçlarıyla, terörle mücadele eden kahramanlarımızla, bu ülke için alın teriyle üreten, çalışan insanımızla, yarınlarımız ve umudumuz olan gençlerimizle ve yine milletimizin bağrından çıkan bir liderle devam etmektedir."

Milletin ve tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını belirten Soylu, "Başta güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Bandırma Vapuru'nun tüm yolcularını, İstiklal mücadelemizin tüm şehit ve gazilerini, bu ülkeye emek veren tüm geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.